Помилка під час ходьби, яка призводить до погіршення постави: це роблять усі

Як телефон шкодить поставі

Доктор Девід Джейкоб розповів, що найгірший спосіб ходити - це з опущеною головою (наприклад, дивлячись у телефон) або коли голова не на одній лінії з шиєю, плечима, стегнами, колінами та щиколотками.

Коли голова нахилена вперед лише на 15 градусів, то така поза створює додатковий тиск на хребет на 13 кг, а на 18 кг при 30 градусах.

Це, безумовно, може призвести до хронічного болю, дисбалансу або проблем з рухливістю. Під цим постійним навантаженням м’язи стають жорсткими та знижують їхню функціональність.

Тіло має адаптуватися до ваги, спрямованої вперед, що призводить до ще погіршення постави та зниження функціональності.

Ознаки, які вказують на проблеми з поставою

До основних ознак відносять:

ваша голова досягає місця призначення раніше за решту вашого тіла

вигнуті плечі

сутулитесь, коли сидите, плесі нагадують літеру "С"

біль у верхній, середній або нижній частині спини

напружені косі м'язи живота та згиначі стегна

розлад травлення

Як покращити поставу під час ходьби

Виконуйте вправи на розслаблення м’язів

Зміцнення м'язів може повернути тіло у правильне положення.

Доктор Джейкоб радить стати біля стіни так, щоб п’яти ніг торкалися стіни, а також верхня частина плечей і сідниць, щоб побачити, чи торкається голова. Якщо ні, ви перевантажуєте своє тіло

Покладіть одну руку на потилицю, а іншу на лоб. По черзі рухайте головою вперед і назад - так ви залучите всі сили м'язів.

Під час розтягування не обертайте шию. Натомість кивніть на знак "так" дуже повільним рухом, притиснувши підборіддя до грудей.

Виправте округлі плечі

Розтяжка грудних м'язів може допомогти вирішити проблему сутулості плечей.

Розтягніть грудні м’язи, поклавши одну руку у формі літери L на рівні плечей біля дверей або стіни і затримайтесь, доки не відчуєте розтягнення. Потім повторіть з іншого боку.