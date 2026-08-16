Помилка у квитку на поїзд за кордон: що варто знати українцям перед поїздкою

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Під час купівлі квитка українською мовою ім'я та прізвище автоматично транслітеруються за стандартами ДМСУ. Відмінності в написанні порівняно із закордонним паспортом не створюють проблем під час перевірки. У квитку допускається до 3 помилок в імені та прізвищі - документ все одно вважається дійсним. Для пасажирів поїзда № 351/352 Київ - Кишинів запустили зручну зупинку та безкоштовний рейс до аеропорту Молдови.

Правила написання імені та транслітерації

Під час купівлі квитка українськомовні дані автоматично транслітеруються за стандартами Державної міграційної служби України відповідно до постанови Кабінету Міністрів.

Експерти зазначають, що різниця між транслітерацією у квитку та закордонному паспорті не створює проблем під час перевірки.

Основні нюанси щодо написання даних:

Розбіжності з паспортом - відмінності в транслітерації не є підставою для відмови у проїзді.

- відмінності в транслітерації не є підставою для відмови у проїзді. Допустимі помилки - у квитку дозволяється наявність до 3 помилок в імені та прізвищі - документ все одно вважатиметься дійсним.

Перевірити написання прізвища та імені латинськими літерами можна за допомогою сервісу Державної міграційної службу України.

Безкоштовний трансфер до аеропорту Кишинева

Після успішної тестової поїздки потяга № 351 Київ - Кишинів до станції Ревака було підтверджено високий попит на цей маршрут серед авіапасажирів.

Молдовська сторона підготувала безкоштовні автобусні рейси від залізничної станції безпосередньо до аеропорту.

Як скористатися послугою:

Купити квиток на поїзд № 351/352 Київ - Кишинів до кінцевої станції.

Попередити провідника під час поїздки про необхідність дістатися аеропорту.

Вийти на станції Ревака (не виходячи на центральному вокзалі) та пересісти на безкоштовний рейс.

Наразі зупинка на станції Ревака діє лише у напрямку з Києва до Кишинева. У зворотному напрямку пасажирам необхідно самостійно добиратися до центрального залізничного вокзалу молдовської столиці.