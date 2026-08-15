"Тривожна кнопка" та виклик поліції: як діяти під час загрози в поїзді

У разі виникнення загрози, насилля або домагань пасажирів закликають негайно повідомляти про це працівників залізниці. Для вирішення конфліктних ситуацій у поїздах діє чіткий послідовний алгоритм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укрзалізницю ".

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В "Укрзалізниці" закликають пасажирів одразу повідомляти про будь-які протиправні дії чи загрози у поїздах та не терпіти конфлікти. Усі нові та модернізовані вагони компанії обладнані "тривожними кнопками" у купе, відеоспостереженням і спеціальною сигналізацією. Для розв'язання конфліктних ситуацій діє 5-кроковий алгоритм - від виклику провідника до затримання порушника поліцією. Звернутися по допомогу можна також через цілодобовий контакт-центр або чат-боти УЗ у месенджерах.

Що робити пасажирам у разі небезпеки

Залізничники розробили порядок дій для ситуацій, коли виникає загроза безпеці пасажирів у замкненому просторі вагона.

Насамперед про проблему слід сповістити провідника. Він має зв'язок із начальником поїзда та воєнізованою охороною.

У нових та оновлених вагонах можна скористатися "тривожною кнопкою", що розташована над дверима купе поруч із регулятором освітлення.

Окрім цього, цілодобово працює онлайн-підтримка УЗ.

За можливості та відсутності додаткових ризиків рекомендують зафіксувати протиправні дії на камеру або диктофон.

Після сигналу поїзна бригада прибуває на місце для з'ясування обставин і розсаджує учасників конфлікту по різних купе.

Надалі начальник поїзда пропонує викликати поліцію на найближчу станцію. Пасажир має право наполягати на цьому або відмовитися.

Правоохоронці прибувають на наступну зупинку поїзда для складання протоколу та, за потреби, затримання порушника. Для цього знадобляться зроблені записи або свідчення інших пасажирів.

Якщо алгоритм не спрацював на якомусь етапі (наприклад, начальник поїзда не з'явився), пасажири можуть звернутися до цілодобового контакт-центру за номером 0800-503-111 або через онлайн-чат у Viber, Telegram, Apple Messages чи Facebook.

У крайніх випадках поїзний диспетчер має право самостійно зупинити поїзд на найближчій станції для виклику поліції.

Як підсилюють безпеку у вагонах

Наразі близько 15% вагонів "Укрзалізниці" в активному використанні оснащені камерами відеоспостереження у загальних зонах та кнопками виклику провідника.

Крім того, нові вагони обладнані системою сигналізації. Вона сповіщає провідника, якщо хтось намагається несанкціоновано відкрити двері купе ззовні.