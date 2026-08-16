Ошибка в билете на поезд за границу: что нужно знать украинцам перед поездкой

Пассажиры международных рейсов могут указывать свои данные при покупке билетов как на украинском, так и на английском языке. В то же время для путешествующих в Молдову появилась новая удобная опция для доезда в аэропорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Главное:
При покупке билета на украинском языке имя и фамилия автоматически транслитерируются по стандартам ГМСУ.
Различия в написании по сравнению с загранпаспортом не создают проблем при проверке.
В билете допускается до 3 ошибок в имени и фамилии - документ все равно считается действительным.
Для пассажиров поезда № 351/352 Киев - Кишинев запустили удобную остановку и бесплатный рейс в аэропорт Молдовы.
При покупке билета украиноязычные данные автоматически транслитерируются по стандартам Государственной миграционной службы Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров.
Эксперты отмечают, что разница между транслитерацией в билете и загранпаспорте не создает проблем во время проверки.
Основные нюансы по написанию данных:
Проверить написание фамилии и имени латинскими буквами можно с помощью сервиса Государственной миграционной службы Украины.
После успешной тестовой поездки поезда № 351 Киев - Кишинев к станции Ревака был подтвержден высокий спрос на этот маршрут среди авиапассажиров.
Молдавская сторона подготовила бесплатные автобусные рейсы от железнодорожной станции непосредственно в аэропорт.
Как воспользоваться услугой:
Остановка на станции Ревака действует только в направлении из Киева в Кишинев. В обратном направлении пассажирам необходимо самостоятельно добираться до центрального вокзала молдавской столицы.
Пассажирам железнодорожного транспорта напомнили правила безопасности и действующий алгоритм реагирования при возникновении конфликтов или угроз в вагонах.
В частности, как отмечают в "Укрзализныци", для защиты пассажиров в поездах действует четкий порядок действий и привлечение полиции в случае угрозы или насилия.
В случае возникновения опасной ситуации пассажирам рекомендуют немедленно обращаться к проводнику или начальнику поезда, вызывающим правоохранителей на ближайшую станцию.
Кроме того, перевозчик продолжает восстанавливать и развивать пассажирские услуги. Так недавно в электричке повышенного комфорта вернули торговые автоматы со снеками и напитками для удобства пассажиров во время поездки.