Помилка, яку роблять 90% людей, виконуючи скручування пресу

Скручування (кранчі) - одна з найпопулярніших вправ для зміцнення м'язів корпусу та пресу. Однак близько 90% людей роблять поширену помилку під час їх виконання, яка може знизити ефективність і навіть призвести до травм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Research Gate.
Найчастіша помилка у виконанні скручувань - це неправильна техніка руху. Багато людей схильні тягнути шию або використовувати силу рук, щоб підняти тулуб, замість того, щоб задіяти м'язи пресу.
Це не тільки зменшує ефективність вправи, але й може спричинити напруження в шиї та попереку. Щоб виправити цю помилку, необхідно зосередитися на правильній активації м'язів корпусу ще до початку кожного повторення.
Початкове положення
Ляжте на спину, зігніть коліна, а стопи поставте на підлогу. Покладіть руки за голову або схрестіть їх на грудях.
Активація
Перед початком руху напружте м'язи живота, ніби готуєтеся до легкого удару в живіт. Це допоможе стабілізувати тулуб.
Контрольований рух
Піднімаючи тулуб, переконайтеся, що рух іде від м'язів пресу, а не від рук чи шиї. Тримайте голову на одній лінії з хребтом і уникайте напруги в шиї.
Дихання
Видихайте, коли піднімаєтеся, і вдихайте, коли опускаєтеся. Це допомагає не тільки підтримувати правильний ритм, але й забезпечує кращу активацію м'язів.
Хоча традиційні скручування є ефективними, включення їхніх варіацій допоможе опрацювати різні зони пресу та уникнути монотонності.