UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Помилка, яку роблять 90% людей, виконуючи скручування пресу

Фото: Яку помилку роблять при скручуваннях (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Скручування (кранчі) - одна з найпопулярніших вправ для зміцнення м'язів корпусу та пресу. Однак близько 90% людей роблять поширену помилку під час їх виконання, яка може знизити ефективність і навіть призвести до травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження Research Gate.

Яка найчастіша помилка при скручуваннях?

Найчастіша помилка у виконанні скручувань - це неправильна техніка руху. Багато людей схильні тягнути шию або використовувати силу рук, щоб підняти тулуб, замість того, щоб задіяти м'язи пресу.

Це не тільки зменшує ефективність вправи, але й може спричинити напруження в шиї та попереку. Щоб виправити цю помилку, необхідно зосередитися на правильній активації м'язів корпусу ще до початку кожного повторення.

Практичні поради для ідеальних скручувань

Початкове положення

Ляжте на спину, зігніть коліна, а стопи поставте на підлогу. Покладіть руки за голову або схрестіть їх на грудях.

Активація

Перед початком руху напружте м'язи живота, ніби готуєтеся до легкого удару в живіт. Це допоможе стабілізувати тулуб.

Контрольований рух

Піднімаючи тулуб, переконайтеся, що рух іде від м'язів пресу, а не від рук чи шиї. Тримайте голову на одній лінії з хребтом і уникайте напруги в шиї.

Дихання

Видихайте, коли піднімаєтеся, і вдихайте, коли опускаєтеся. Це допомагає не тільки підтримувати правильний ритм, але й забезпечує кращу активацію м'язів.

Хоча традиційні скручування є ефективними, включення їхніх варіацій допоможе опрацювати різні зони пресу та уникнути монотонності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здоров'яВправи