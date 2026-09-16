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Помилка Ейнштейна чи нова фізика: 3000 наднових розкрили правду про темну енергію

08:11 16.09.2026 Ср
2 хв
aimg Ольга Завада
Помилка Ейнштейна чи нова фізика: 3000 наднових розкрили правду про темну енергію DES та DESI підтверджують, що темна енергія слабшає (фото: DESI Collaboration)
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Темна енергія, яка змушує Всесвіт розширюватися дедалі швидше, може змінюватися з часом - всупереч багаторічним уявленням учених. До такого висновку дійшли дослідники, проаналізувавши майже 3000 наднових.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на дослідження, опубліковане на сервері препринтів arXiv.

Як білі карлики допомагають вимірювати космос?

Вчені пояснили: наднові типу Ia спалахують у подвійних зоряних системах, коли згасла зоря - білий карлик - перетягує на себе речовину із сусідньої зорі.

Коли маса білого карлика перевищує межу Чандрасекара, відбувається термоядерний вибух.

Що використовують науковці?

Стандартне світло. Оскільки світимість таких вибухів практично однакова, астрономи використовують їх як еталон для вимірювання космічних відстаней і червоного зсуву світла.

Переосмислення даних. Дослідники об'єднали спостереження телескопів за останні 30 років у єдину систему, врахувавши космічний пил, масу галактик та ефект гравітаційного лінзування.

Підтвердження еволюції. Поєднання даних про наднові із реліктовим випромінюванням та картами розподілу галактик показало відхилення від традиційного уявлення про сталість темної енергії.

Читайте більше: Земля не унікальна: 1000 симуляцій спростували головний космічний міф

Крок до нової фізики та квантової гравітації

Незалежні вимірювання з двох різних джерел - вибухів наднових та реліктових звукових хвиль раннього Всесвіту - вказують на послаблення впливу темної енергії з часом.

Відкриття не лише дає змогу зрозуміти природу самої темної енергії, а й може надати підказку для об'єднання загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна з квантовою механікою, створення якого залишається головним завданням сучасної теоретичної фізики.

Дослідження очікує на нові спостереження астрофізиків з програми DEBASS (Dark Energy Bedrock All-Sky Supernova) і згодом буде доповнене.

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