Помилка на 100 мільйонів років: як астероїд у США спричинив масове вимирання

Як кристали циркону переписали історію?

Підземну вирву діаметром близько 16 кілометрів заховано під 2,7 кілометра осадових порід. Об'єкт виявили лише у 1991 році за допомогою сейсмічної розвідки.

Тривалий час вік кратера визначали за скам'янілим зубом конодонта - давньої істоти, схожої на вугра. Через це зіткнення відносили до ордовицького метеоритного бомбардування, що сталося 467,5 мільйона років тому.

Однак команда науковців під керівництвом Елізабет Катлос із Техаського університету в Остіні спростувала цю версію.

Дослідники з'ясували, що вік кратера становить близько 370 мільйонів років, а саме зіткнення відбулося під час масового пізньодевонського вимирання.

Скам'янілі зуби конодонтів просто потрапили у подріюнену породу під час потужного вибуху, який перемішав геологічні шари.

Уточнити дату допомогли кристали циркону, які геологи досліджували разом із фахівцями Космічного центру імені Джонсона NASA.

За допомогою методів катодолюмінесценції та дифракції зворотного розсіювання електронів вчені проаналізували розпад урану і торію у свинці всередині мінералу.

Геологічна карта кратера Еймс, на якій показано різні види гірських порід та місця видобутку викопного палива. (Джерело зображення: Catlos et al)

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Від прадавнього вимирання до нафтових вишок: подвійний слід астероїда

Падіння астероїда не було єдиною причиною екологічної кризи тих часів, проте могло прискорити занепад прадавніх екосистем.

Серед інших чинників девонського вимирання вчені називають критичний брак кисню в океанах, супервулканізм та можливий спалах наднової зірки поблизу Сонячної системи.

Коли астероїд впав на Землю 370 мільйонів років тому, територія сучасної Оклахоми була вкрита мілководним морем. Саме це пояснює, чому за мільйони років зверху кратера утворився товстий шар осадових порід.

Подія залишила не лише науковий, а й потужний економічний слід. Удар роздробив земну кору, а через утворені тріщини нафта й природний газ піднялися у вищі шари.

У результаті з 1991 року з трикілометрової глибини в районі кратера видобули 17,4 мільйона барелів нафти та 2,25 мільярда кубічних метрів газу.