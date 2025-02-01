Помічники Маска заблокували держслужбовцям доступ до важливої бази даних, - Reuters

В агентстві нагадали, що після вступу на посаду 11 днів тому, президент Дональд Трамп розпочав масштабне оновлення уряду. Він звільнив та відсторонив сотні державних службовців у рамках своїх перших кроків до скорочення бюрократичного апарату та призначення більш лояльних до нього осіб.

Так, мільярдер Ілон Маск, якому Трамп доручив скоротити штат цивільних держслужбовців розміром 2,2 мільйони, швидко знайшов союзників у відомстві, відомому як Офіс з управління персоналом США (Office of Personnel Management).

Двоє чиновників на умовах анонімності зазначили Reuters, що окремі старші кар'єрні співробітники Офісу були позбавлені доступу до деяких інформаційних систем відомства.

За словами чиновників, ці системи містять велику базу даних під назвою "Інтеграція людських ресурсів підприємства". База вміщує дати народження, номери соціального страхування, атестації, домашні адреси, рівні заробітної плати і стаж роботи держслужбовців.

"Ми не маємо жодного уявлення про те, що вони роблять з комп'ютером і системами даних. Це викликає велике занепокоєння. Немає жодного нагляду. Це створює реальні загрози для кібербезпеки і хакерства", - сказав один із чиновників.

Чиновники, яких торкнулося це рішення, все ще можуть увійти до системи й отримати доступ до таких функцій, як електронна пошта. Однак вони більше не можуть бачити величезні набори даних, що охоплюють всі аспекти федеральної робочої сили.

Офіс з управління персоналом розіслав меморандуми, які уникають звичайних сухих формулювань урядових послань, оскільки вони заохочують державних службовців розглянути пропозиції викупу, щоб звільнитися та взяти відпустку до "пункту призначення мрії".

Дон Мойніган, професор Школи публічної політики Форда при Мічиганському університеті, сказав, що дії всередині Офісу викликають занепокоєння щодо нагляду Конгресу за агентством і щодо того, як Трамп і Маск ставляться до федеральної бюрократії.

"Це значно ускладнює розуміння того, що відбувається, для тих, хто не входить до найближчого оточення Маска в Офісі", - сказав Мойніган.

Вплив Ілона Маска

Команда, що складається з нинішніх і колишніх співробітників Маска, взяла на себе командування Офісом з управління персоналом 20 січня, - у день вступу Трампа на посаду.

За словами одного зі співробітників Офісу, вони перенесли розкладні дивани на п'ятий поверх штаб-квартири агентства, де розташований кабінет директора і куди можна потрапити лише за наявності перепустки або у супроводі охорони. Дивани-ліжка були встановлені таким чином, щоб команда могла працювати цілодобово.

Ілон Маск, великий спонсор відомого свого вимогливого боса, встановив ліжка в офісі X для співробітників, щоб вони могли працювати довше, коли у 2022 році очолив платформу соціальних мереж, раніше відому як Twitter.

"Це схоже на вороже поглинання", - сказав агентству співробітник Офісу.

За словами чиновників, нові керівники Офісу з управління персоналом, перемістили головного менеджера агентства Кеті Малаг з її кабінету в новий офіс на іншому поверсі.

Переміщення помічників Маска до Офісу та заворушення в будівлі Казначейства у п'ятницю, спровоковані іншими помічниками бізнесмена, підкреслюють його величезний вплив в уряді.

Девід Лебрик, високопоставлений кар'єрний чиновник Міністерства фінансів США, покине свій пост після конфлікту з союзниками Маска. Вони попросили надати їм доступ до платіжних систем.

До нової команди Офісу увійшли інженери-програмісти, зокрема Брайан Б'єльде, який приєднався до підприємства Маска SpaceX в 2003 році в якості інженера з авіоніки, а потім став віце-президентом компанії з людських ресурсів. В Офісі Б'єльде обіймає посаду старшого радника.

Виконуючий обов'язки голови Офісу з управління персоналом Чарльз Езелл розсилає службові записки всім державним службовцям з моменту вступу Трампа на посаду. Зокрема, у вівторок він запропонував федеральним службовцям можливість звільнитися з виплатою восьмимісячної зарплати.

"Ніхто тут не знав, що ці записки з'являться. Ми дізналися про ці записки одночасно з рештою світу", - сказав Reuters один із чиновників.

Серед членів групи керівників Офісу також присутня Аманда Скейлз, - колишня співробітниця Маска, яка зараз є керівником апарату.

В одній з розісланих Езеллом службових записок, 20 і 21 січня, Скейлз наказувала відомствам ідентифікувати федеральних працівників, що перебувають на випробувальному терміні, а керівників відомств просили писати на її електронну адресу в Офісі.

Іншим старшим радником є Ріккардо Біазіні, колишній інженер компанії Tesla, а останнім часом директор The Boring Company, - компанії Маска, що займається будівництвом тунелів у Лас-Вегасі.