ЗМІ пишуть, що влада США скасувала заморозку федеральної допомоги. У Білому домі заперечують

У ЗМІ з'явилися чутки, що Білий дім вирішив скасувати розпорядження про заморожування витрат на федеральні гранти. Це сталося після того, як таке рішення викликало широку плутанину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press та прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт у соцмережі X .

Видання нагадує, що наказ Бюджетного управління Білого дому про заморожування федеральної допомоги, який було затверджено в понеділок, 27 січня, спричинив невизначеність для шкіл та організацій, що залежать від трильйонів доларів, які надходять із Вашингтона. Також це змусило Білий дім пояснювати, на що конкретно поширюватиметься пауза у фінансуванні.

Неназвані джерела AP підтвердили, що в середу, 29 січня, Бюджетне управління скасувало наказ, розіславши повідомлення у двох пропозиціях агентствам і департаментам.

"Це важлива перемога американського народу, чиї голоси були почуті після масованого тиску з усіх куточків країни", - зазначила сенаторка Петті Мюррей (штат Вашингтон).

Що говорять у Білому домі

Прессекретар Білого дому Каролін Лівітт підкреслила, що влада США не скасовувала заморожування федерального фінансування.

"Це просто скасування меморандуму OMB. Навіщо? Щоб покласти край плутаниці, створеній судовою забороною. Укази президента про федеральне фінансування залишаються в повній силі і будуть неухильно виконуватися", - додала вона.