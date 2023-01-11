Помічники Байдена знайшли ще одну партію секретних документів

Помічники президента США Джо Байдена виявили, як мінімум, ще одну партію секретних документів за межами вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Обами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.
Джерело на умовах анонімності розповіло виданню, що помічники Байдена перевіряли документи за межами його колишнього офісу в Вашингтоні, щоб дізнатись чи є серед них ті, які необхідно передати в Національний архів.
"Обшук було описано як вичерпний, з ціллю отримати повний звіт про всі секретні документи, які могли бути випадково упаковані в коробки, коли Байден покинув кабінет віце-президента в січні 2017 року", - пише видання.
Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію.
Раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.
Після президент Сполучених Штатів Америки прокоментував інформацію про виявлені в особистому офісі секретні документи та заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їх зміст йому невідомий.
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