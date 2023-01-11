UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Помічники Байдена знайшли ще одну партію секретних документів

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Помічники президента США Джо Байдена виявили, як мінімум, ще одну партію секретних документів за межами вашингтонського офісу, який він використовував після того, як пішов з адміністрації Обами.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на NBC News.

Джерело на умовах анонімності розповіло виданню, що помічники Байдена перевіряли документи за межами його колишнього офісу в Вашингтоні, щоб дізнатись чи є серед них ті, які необхідно передати в Національний архів.

"Обшук було описано як вичерпний, з ціллю отримати повний звіт про всі секретні документи, які могли бути випадково упаковані в коробки, коли Байден покинув кабінет віце-президента в січні 2017 року", - пише видання.

Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію.

Раніше стало відомо, що в офісних приміщеннях у Центрі дипломатії та глобальної взаємодії імені Байдена при Університеті Пенсільванії виявили 10 секретних документів. За даними CNN, там, зокрема, міститься інформація про Україну, Іран і Велику Британію, а документи були датовані періодом між 2013 і 2016 роками.

Після президент Сполучених Штатів Америки прокоментував інформацію про виявлені в особистому офісі секретні документи та заявив, що був здивований такою знахідкою, а також зазначив, що їх зміст йому невідомий.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиДжозеф Байден