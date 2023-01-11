Помічники Байдена знайшли ще одну партію секретних документів

Джерело на умовах анонімності розповіло виданню, що помічники Байдена перевіряли документи за межами його колишнього офісу в Вашингтоні, щоб дізнатись чи є серед них ті, які необхідно передати в Національний архів.

"Обшук було описано як вичерпний, з ціллю отримати повний звіт про всі секретні документи, які могли бути випадково упаковані в коробки, коли Байден покинув кабінет віце-президента в січні 2017 року", - пише видання.

Білий будинок та Міністерство юстиції США поки що не коментували цю ситуацію.