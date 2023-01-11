Помощники Байдена обнаружили еще одну партию секретных документов

Источник на условиях анонимности рассказал, что помощники Байдена проверяли документы за пределами его бывшего офиса в Вашингтоне, чтобы узнать есть ли среди них те, которые необходимо передать в Национальный архив.

"Обыск был описан как исчерпывающий с целью получить полный отчет обо всех секретных документах, которые могли быть случайно упакованы в коробки, когда Байден покинул кабинет вице-президента в январе 2017 года", - пишет издание.

Белый дом и Министерство юстиции США пока не комментировали эту ситуацию.