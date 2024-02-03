Помічник депутата Бундестагу, якого підозрюють у роботі на РФ, подав у відставку

Помічник німецького депутата Євгена Шмідта Володимир Сергієнко заявив, що йде у відставку. Це трапилось після скандалу з його ймовірною роботою на російські спецслужби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Insider.

За даними ЗМІ, про відставку Сергієнко повідомив його керівник - Євген Шмідт. Також Шмідт заявив, що подає до суду на газету Bild, яка також опублікувала викриття Сергієнка, звинувачуючи її у наклепі.

"Володимир Сергієнко вчора повідомив мені, що припинить свою діяльність у моїх інтересах. Проти нього розгорнулася кампанія у ЗМІ, яка унеможливлює продовження його роботи. Пан Сергієнко працював на мене, допомагаючи дискримінованим російськомовним громадянам, людям, котрі з початку війни в Україні зіткнулися з масовою ворожістю з вини ЗМІ. Я поважаю його рішення", - заявив Шмідт.

Скандали з "Альтернативою для Німеччини"

Нагадаємо, німецька партія "Альтернатива для Німеччини" дотримується праворадикальних та проросійських поглядів.

Зокрема, 2022 року її депутати мали намір відвідати Росію, а потім поїхати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер сказала, що у країні можуть заборонити праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійських поглядів.

1 лютого ЗМІ повідомили, що депутати правої партії "Альтернатива для Німеччини" узгоджували з кураторами у ФСБ тексти своїх виступів і за їхньою вказівкою судилися зі своїм урядом, щоб зупинити військову допомогу Україні.

Після цього федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що в уряді її країни хочуть уважніше проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з російською ФСБ.

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