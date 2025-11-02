Помічені в Бельгії невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами, - міністр

"Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - заявив він.

Водночас Франкен прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі", - наголосив бельгійський міністр.

Він зазначив, що зараз "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.