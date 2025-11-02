UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Помічені в Бельгії невідомі дрони шпигували за F-16 та боєприпасами, - міністр

Фото: Тео Франкен, міністр оборони Бельгії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен повідомив, що невідомі дрони, які помітили над військовою базою Кляйне-Брогель, шпигували за винищувачами та боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Вони (дрони, - ред.) прилітають, щоб шпигувати, щоб побачити, де знаходяться F-16, де знаходяться боєприпаси, та іншу стратегічно важливу інформацію", - заявив він.

Водночас Франкен прямо не звинувачував у цьому Росію, проте натякнув, що не бачить інших винуватців порушення повітряного простору Бельгії.

"Росіяни намагаються робити це в усіх європейських країнах. Чи це зараз росіяни? Я не можу цього стверджувати, але мотиви очевидні, і способи таких дій також дуже чіткі", - наголосив бельгійський міністр.

Він зазначив, що зараз "справді війна дронів", і додав, що міністерство оборони його країни має до цього підготуватися.

Невідомі дрони над Бельгією

Нагадаємо, в ніч на суботу, 1 листопада, у повітряному просторі Бельгії помітили невідомі дрони. Вони перебували над авіабазою Кляйне-Брогель у місті Пер, де зберігається американська ядерна зброя.

На місце інциденту прибула поліція, проте не виявила ні безпілотника, ні його пілота.

Зазначимо, кілька днів тому над однією з бельгійських військових баз також помічали невідомі дрони, причому двічі. Після їх виявлення поліція і військова розвідка ініціювали розслідування.

Тео Франкен охарактеризував інцидент як "очевидно сплановану операцію проти серця" армії Бельгії. Він припустив, що невідомі дрони шукали інформацію про критичну інфраструктуру на військовій території.

Читайте РБК-Україна в Google News
БельгіяДрони