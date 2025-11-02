Замеченные в Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами, - министр

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что неизвестные дроны, которые заметили над военной базой Кляйне-Брогель, шпионили за истребителями и боеприпасами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
"Они (дроны, - ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию", - заявил он.
В то же время Франкен прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что не видит других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии.
"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", - подчеркнул бельгийский министр.
Он отметил, что сейчас "действительно война дронов", и добавил, что министерство обороны его страны должно к этому подготовиться.
Напомним, в ночь на субботу, 1 ноября, в воздушном пространстве Бельгии заметили неизвестные дроны. Они находились над авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие.
На место инцидента прибыла полиция, однако не обнаружила ни беспилотника, ни его пилота.
Отметим, несколько дней назад над одной из бельгийских военных баз также замечали неизвестные дроны, причем дважды. После их обнаружения полиция и военная разведка инициировали расследование.
Тео Франкен охарактеризовал инцидент как "очевидно спланированную операцию против сердца" армии Бельгии. Он предположил, что неизвестные дроны искали информацию о критической инфраструктуре на военной территории.