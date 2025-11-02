Замеченные в Бельгии неизвестные дроны шпионили за F-16 и боеприпасами, - министр

"Они (дроны, - ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и другую стратегически важную информацию", - заявил он.

В то же время Франкен прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что не видит других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии.

"Россияне пытаются делать это во всех европейских странах. Или это сейчас россияне? Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", - подчеркнул бельгийский министр.

Он отметил, что сейчас "действительно война дронов", и добавил, что министерство обороны его страны должно к этому подготовиться.