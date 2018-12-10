Помісна церква може отримати томос 25 грудня або 6 січня

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Томос отримають в ці дати, якщо на об'єднавчому Соборі оберуть главу нової церкви

Предстоятель помісної Православної церкви в Україні може отримати томос про автокефалію 25 грудня або 6 січня. Про це йдеться матеріалі РБК-Україна "В очікуванні Собору: якою буде автокефальна православна церква в Україні та хто її очолить".

Зазначимо, на 15 грудня заплановано об'єднавчий помісний Собор, на якому фактично буде проголошено створення нової церкви, а також оберуть предстоятеля. Передбачається, що після обрання новий глава помісної церкви відправиться до Стамбула, де в рамках урочистої процедури зі спільною літургією зі Вселенським патріархом Варфоломієм отримає томос про автокефалію. Враховуючи, що найближчі служіння Варфоломія відбудуться 25 грудня і 6 січня, томос буде вручено в один з цих днів.

Нагадаємо, раніше директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко заявив, що порядок денний Об'єднавчого собору включає створення помісної церкви, обрання предстоятеля та затвердження статуту.

Він також зазначив, що Собор може тривати від декількох годин до декількох діб.