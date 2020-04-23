Помещенных на обсервацию украинцев из ОАЭ отпустили домой

Ни у одного из 113 украинцев, помещенных на обсервацию после возвращения из ОАЭ, не обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

В КОГА рассказали, что сегодня закончился 14-дневный срок их обязательной обсервации. Украинцы все это время находились в санаторие "Украина" в городе Ворзель Киевской области.

"За это время признаков коронавируса у прибывших не обнаружили. И сегодня они разъезжаются по домам. Каждый из них получил врачебную справку, прошедшую обсервацию и его состояние здоровья не угрожает окружающим", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля 113 украинцев чартерным рейсом вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. После возвращения всех граждан поместили на 14-дневную обсервацию.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева оправдал четверых нарушителей обсервации, которые вернулись рейсом с Бали. Суд не стал их штрафовать, поскольку протоколы были выписаны до того, как решение правительства об обязательной обсервации вступило в силу.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что с начала пандемии коронавируса в Украину вернулись более 210 тысяч граждан.