МИД назвал число украинцев, вернувшихся с начала пандемии

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В страну вернулись более 210 тыс. украинцев

С начала пандемии коронавируса в Украину вернулись более 210 тысяч граждан. Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщила замначальника управления консульской защиты Министерства иностранных дел Украины Елена Ялова.

По ее словам, на сегодня в дипломатические учреждения Украины за рубежом обратились более 16 200 человек, а настаивают на возвращении примерно 9 000 украинцев.

"При содействии МИД Украины уже возвращены в страну более 210 000 наших граждан", - заявила Ялова.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля "Международные авиалинии Украины" совершат спецрейс для эвакуации украинцев в связи с пандемией коронавируса по маршруту Майами-Киев. Перед полетом пассажиры должны дать согласие на двухнедельную обсервацию. Она будет включена в стоимость билета.

До этого по договоренности между министерствами иностранных дел граждан Украины, которые застряли в Непале, эвакуировал немецкий самолет. Самолет следовал по маршруту Катманду - Доха - Мюнхен, после чего украинцы смогли вернуться на родину транзитом через Минск.