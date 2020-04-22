ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Суд оправдал нарушителей обсервации, прилетевших с Бали

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 15:32
Суд оправдал нарушителей обсервации, прилетевших с Бали
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Протоколы выписали до того, как решение Кабмина вступило в силу

Оболонский райсуд Киева оправдал четверых нарушителей обсервации, объявленной на время карантина в Украине, которые вернулись рейсом с Бали. Об этом в Facebook сообщила юридическая компания, которая защищала их в суде.

Отметим, 30 марта на нарушителей составили протоколы, поскольку они отказались проходить обсервацию. Суд не стал их штрафовать, поскольку протоколы были выписаны до того, как решение правительства вступило в силу.

Также сообщается, что на сегодня рассмотрены дела четверых нарушителей. В отношении них суд закрыл административные производства.

Напомним, в начале апреля несколько десятков человек, помещенных на обсервацию в киевский отель "Козацкий", сбежали оттуда. До этого около 100 украинцев, которые вернулись чартерным рейсом с Бали и Катара, были доставлены на обсервацию в этот отель.

Отметим, размещение туристов на обсервацию сопровождалось скандалами. Они утверждали, что при покупке билетов их никто не предупреждал об обсервации. Пассажиры некоторое время отказывались выходить из самолету по прилету в "Борисполь".

Зеленский после карантина соберет пресс-конференцию
Новости Украины карантинБалиОбсервация
News
On Top