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Помещенных на обсервацию украинцев из ОАЭ отпустили домой

Новости » Коронавирус     23.04.2020 - 14:37
Помещенных на обсервацию украинцев из ОАЭ отпустили домой
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня закончился 14-дневный срок их обязательной обсервации

Ни у одного из 113 украинцев, помещенных на обсервацию после возвращения из ОАЭ, не обнаружили коронавирус. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации в Facebook.

В КОГА рассказали, что сегодня закончился 14-дневный срок их обязательной обсервации. Украинцы все это время находились в санаторие "Украина" в городе Ворзель Киевской области.

"За это время признаков коронавируса у прибывших не обнаружили. И сегодня они разъезжаются по домам. Каждый из них получил врачебную справку, прошедшую обсервацию и его состояние здоровья не угрожает окружающим", - говорится в сообщении.

Напомним, 10 апреля 113 украинцев чартерным рейсом вернулись из Объединенных Арабских Эмиратов. После возвращения всех граждан поместили на 14-дневную обсервацию.

Также сообщалось, что Оболонский райсуд Киева оправдал четверых нарушителей обсервации, которые вернулись рейсом с Бали. Суд не стал их штрафовать, поскольку протоколы были выписаны до того, как решение правительства об обязательной обсервации вступило в силу.

Ранее в Министерстве иностранных дел сообщили, что с начала пандемии коронавируса в Украину вернулись более 210 тысяч граждан.

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