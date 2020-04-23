Українців, які знаходились на обсервації після повернення з ОАЕ, відпустили додому

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні закінчився 14-денний термін їх обов'язкової обсервації

У жодного зі 113 українців, яких відправили на обсервацію після їх повернення з ОАЕ, не виявили коронавірус. Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації в Facebook.

У КОДА розповіли, що сьогодні закінчився 14-денний строк їх обов'язкової обсервації. Українці весь цей час перебували в санаторії "Україна" у місті Ворзель Київської області.

"За цей час ознак коронавірусу у прибулих не виявили. І сьогодні вони роз‘їжджаються по домівках. Кожен з них отримав лікарську довідку, що пройшов обсервацію і його стан здоров'я не загрожує оточуючим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 10 квітня 113 українців чартерним рейсом повернулися з Об'єднаних Арабських Еміратів. Після повернення всіх людей помістили на 14-денну обсервацію.

Також повідомлялося, що Оболонський райсуд Києва виправдав чотирьох порушників обсервації, які повернулися рейсом з Балі. Суд не став їх штрафувати, оскільки протоколи були виписані до того, як рішення уряду про обов'язкову обсервацію вступило в силу.

Раніше в Міністерстві закордонних справ повідомили, що з початку пандемії коронавірусу в Україну повернулися понад 210 тисяч громадян.