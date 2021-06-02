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Помешает ли война с Россией вступлению Украины в НАТО: ответ эксперта

Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Североатлантический альянс пока не проявляет энтузиазма относительно членства Украины в НАТО. Причиной является российско-украинская война.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина эксперт Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета Стивен Пайфер, говорится в материале "В режиме ожидания. Как Украина продвигается к членству в НАТО".

По его словам, НАТО пока не ставит Украину на путь членства.

"Причина в том, что Украина находится в состоянии войны с Россией, а российские вооруженные силы оккупируют территорию Украины", - сказал он.

При этом Ольга Стефанишина в разговоре с изданием подчеркнула, что в основных документах НАТО нет запрета на вступление в блок страны, находящейся в состоянии конфликта.

Она считает, что это зависит от двух факторов: успешности реформ, то есть соответствия страны критериям вступления, и готовности самого НАТО к расширению, которое, естественно, должно быть консенсусным.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, планирует ли Украина применять пятую статью НАТО.

Ранее в украинском Министерстве обороны сообщили, что Украина получит обновленный пакет Целей партнерства с НАТО. Пакет будет содержать задачи, которые Украина должна выполнить до 2025 года.

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