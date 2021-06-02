Чи завадить війна з Росією вступу України в НАТО: відповідь експерта

За його словами, НАТО поки не ставить Україну на шлях членства.

"Причина в тому, що Україна знаходиться в стані війни з Росією, а російські збройні сили окупують територію України", - сказав він.

При цьому Ольга Стефанишина в розмові з виданням підкреслила, що в основних документах НАТО немає заборони на вступ в блок країни, що знаходиться в стані конфлікту.

Вона вважає, що це залежить від двох факторів: успішності реформ, тобто відповідності країни критеріям вступу, і готовності самого НАТО до розширення, яке, природно, має бути консенсусним.