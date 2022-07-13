Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС

Європа сповнена конфліктів, які залишаються під покровом нескінченних переговорів. Якщо є бажання знайти політичне рішення, то для України знайдеться спосіб стати членом ЄС навіть при окупації частини територій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais .

Міністр привів як приклад Іспанію, яка є членом Європейського союзу і має відкритий конфлікт через Гібралтар з Великобританією. При цьому він додав, що Кіпр є членом ЄС при тому, що острів розділений з Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", - заявив він.

Кулеба додав, що переговори про вступ до ЄС будуть дуже складними через різні інтереси.

"Але мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", - підкреслив міністр.