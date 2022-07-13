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Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС

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Київ, Середа 13 липня 2022 09:44
Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європа сповнена конфліктів, які залишаються під покровом нескінченних переговорів. Якщо є бажання знайти політичне рішення, то для України знайдеться спосіб стати членом ЄС навіть при окупації частини територій.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю виданню El Pais.

Міністр привів як приклад Іспанію, яка є членом Європейського союзу і має відкритий конфлікт через Гібралтар з Великобританією. При цьому він додав, що Кіпр є членом ЄС при тому, що острів розділений з Туреччиною.

"Очевидно, ми хочемо, щоб війна закінчилася, і ми хочемо звільнити нашу територію", - заявив він.

Кулеба додав, що переговори про вступ до ЄС будуть дуже складними через різні інтереси.

"Але мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб знайти баланс. Членство України зробить ЄС сильнішим", - підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що мрія про вільну Європу не реалізується без України у складі ЄС.

Крім того, раніше Зеленський анонсував створення дорожньої карти, яка відобразить покрокову інструкцію України для вступу до ЄС.

Додамо, що в Кабінеті міністрів вважають, що процес вступу може зайняти до п'яти років.

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Дмитро Кулеба Вступ в ЄС Війна Росії проти України
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Чи завадить окупація територій членству України в ЄС: що говорить МЗС
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