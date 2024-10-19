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Умєров розповів, як закон про мобілізацію вплинув на темпи поповнення армії

Субота 19 жовтня 2024 19:25
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Умєров розповів, як закон про мобілізацію вплинув на темпи поповнення армії Фото: міністр оборони України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Після ухвалення закону про мобілізацію темпи поповнення армії стали більшими. Крім того, фактично кожен десятий українець добровільно вступає до лав ЗСУ.

Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Fox News Digital.

"З моменту ухвалення закону про мобілізацію навесні цього року ми збільшили мобілізаційні показники у 2,5 рази. Дванадцять відсотків військовослужбовців добровільно вступають до лав армії завдяки новій системі призову", - сказав він.

Умєров зазначив, що закон про мобілізацію мав на меті зробити процес призову до армії більш ефективним і прозорим. За словами міністра, позитивні показники свідчать, що українці готові "захищати свою землю зі зброєю в руках".

Також Fox News написало, що оскільки незабаром розпочнеться зимовий сезон бойових дій, уряду України необхідно активізувати зусилля щодо набору нових солдатів, навчання та надання необхідного військового обладнання для перемоги у війні. Крім того, повідомляється, що мобілізація відбувається відповідно до планів, розроблених українським урядом.

Нагадаємо, вчора міністр оборони Рустем Умєров підтвердив, що у західних партнерів України виникають питання про мобілізацію 18-25 річних осіб. За його словами, іноді відбуваються такі обговорення цього питання.

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