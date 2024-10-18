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Умєров підтвердив, що у партнерів України виникають питання щодо мобілізації 18-25 річних

Україна, П'ятниця 18 жовтня 2024 12:22
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Умєров підтвердив, що у партнерів України виникають питання щодо мобілізації 18-25 річних міністр оборони Рустем Умєров (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада вирішила, що мобілізації в Україні підлягають чоловіки від 25 до 60 років. Водночас у західних партнерів України виникають питання щодо мобілізації 18-25 річних.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За його словами, іноді відбуваються обговорення цього питання, оскільки партнери України "хочуть зрозуміти, чому ми не мобілізуємо людей від 18 до 25".

Умєров заявив, що українська влада, пояснює, що такою була умова Верховної Ради, яка дозволила уряду мобілізувати людей з 25 до 60 років.

На питання, чи рішення щодо мобілізації можуть змінитися, голова Міноборони відповів: "Ми завжди хочемо давати вибір людині, щоб вона сама обирала. Зараз, як ми кажемо, ми працюємо згідно з усіма нормами законодавства. У законодавстві чітко визначено, з 25 і вище. Якщо є бажання когось прийти і служити своєму народу, ми завжди раді".

Коментуючи заяву радника керівника Офісу президента України Сергія Лещенка про те, що американські політики з обох партій тиснуть на президента України Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років, Умєров сказав:

"Перше: про мобілізацію обговорень не було. Друге: ми не коментуємо чутки. Третє: коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми провели разом із парламентом закон, у якому чітко зрозуміло, як входить у периметр людина, як він стає військовозобов’язаним, як тренується, як виходить із периметру", - сказав міністр.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко заявив, що американці натякають: лише західної зброї недостатньо, потрібна мобілізація з 18 років.

Детальніше про мобілізацію читайте в матеріалі РБК-Україна "Мобілізація з 18 років? Що кажуть в Україні про зниження призовного віку та чого хоче Захід".

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