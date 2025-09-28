Померла в укритті: у Києві жінка не витримала стресу під час атаки РФ

Ткаченко поінформував, що під час атаки росіяни поранили 23 киян, і ще 4 - вбили.

"Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - йдеться у повідомленні.

Тим часом в United24 уточнили, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут.

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - сказано у публікації.

Що відомо про наслідки атаки на Київ

Начальник КМВА поінформував, що станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях столиці, які постраждали від атаки РФ. Зокрема, у місті багато пошкоджених об'єктів і житлових будинків.

"Лише в Соломʼянському районі таких 27, з них 9 - приватні. Знову значна кількість вибитих вікон житлових будинків. Разом по 7 районах - до 1000. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом всього дня", - поінформував Ткаченко.

Також він додав, що протягом дня у Солом'янському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби. Вони прийняли понад 500 людей.

"У найбільш постраждалому, Соломʼянському, 9 киян тимчасово відселили в гуртожиток. Від людей надійшли 24 заяви на виплату 40 тис. грн. Служби продовжують збирати заяви на виплату 10 тис. грн по програмі "Турбота. Назустріч киянам", - резюмував начальник КМВА.