Умерла в укрытии: в Киеве женщина не выдержала стресса во время атаки РФ

Ткаченко проинформировал, что во время атаки россияне ранили 23 киевлян, и еще 4 - убили.

"Россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - говорится в сообщении.

Между тем в United24 уточнили, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут.

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но очень тяжело переносила стресс во время атак РФ", - сказано в публикации.

Что известно о последствиях атаки на Киев

Начальник КГВА проинформировал, что по состоянию на вечер работники ГСЧС завершили работы на всех локациях столицы, пострадавших от атаки РФ. В частности, в городе много поврежденных объектов и жилых домов.

"Только в Соломенском районе таких 27, из них 9 - частные. Опять значительное количество выбитых окон жилых домов. Вместе по 7 районам - до 1000. Сообщения о новых повреждениях поступали в течение всего дня", - проинформировал Ткаченко.

Также он добавил, что в течение дня в Соломенском и Дарницком районах работали гуманитарные штабы. Они приняли более 500 человек.

"В наиболее пострадавшем, Соломенском, 9 киевлян временно отселили в общежитие. От людей поступили 24 заявления на выплату 40 тыс. грн. Службы продолжают собирать заявления на выплату 10 тыс. грн по программе "Забота. Навстречу киевлянам", - резюмировал начальник КГГА.