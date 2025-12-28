ua en ru
Нд, 28 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо

Франція, Неділя 28 грудня 2025 13:25
UA EN RU
Померла легендарна французька акторка Бріджіт Бардо Фото: Бріджіт Бардо (з відкритих джерел)
Автор: Наталія Кава

У віці 91 року померла знаменита французька актриса, співачка та фотомодель Бріджіт Бардо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Бардо була однією з найвідоміших акторок Європи 1950–1960-х років і одним із секс-символів свого часу. За 20 років кар’єри вона знялася у 48 фільмах та записала близько 80 пісень.

Народилася 28 вересня 1934 року у Парижі. Ще в дитинстві займалася класичним балетом і планувала танцювальну кар’єру, але через травму змушена була змінити плани. У модельний бізнес потрапила підлітком: у 15 років з’явилася на обкладинці журналу Elle, що відкривало шлях у кіно.

Світову славу їй принесла роль у фільмі "І Бог створив жінку" (1956) режисера Роже Вадима. Інші відомі роботи актриси – драми "Істина" та "Зневага". Бардо співпрацювала з провідними режисерами та акторами свого часу, паралельно розвиваючи музичну кар’єру у співпраці із Сержем Генсбуром.

У жовтні 2025 року актрису госпіталізували через погіршення здоров’я, а у листопаді вона знову перебувала у клініці Сен-Жан у Тулоні. Раніше у соцмережах з’являлися фейкові повідомлення про її смерть, які Бріджіт особисто спростувала у грудні.

Раніше ми писали, що помер відомий американський актор, зірка популярних серіалів Пет Фінн. Виконавець ролей у серіалах "Друзі", "Сайнфелд" та "Буває й гірше" пішов з життя у віці 60 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Акторка
Новини
Підтягують резерви з Вербового. У ЗСУ пояснили, чому Росії важливо взяти Гуляйполе
Підтягують резерви з Вербового. У ЗСУ пояснили, чому Росії важливо взяти Гуляйполе
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну