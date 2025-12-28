Умерла легендарная французская актриса Бриджит Бардо

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro .

Бардо была одной из самых известных актрис Европы 1950-1960-х годов и одним из секс-символов своего времени. За 20 лет карьеры она снялась в 48 фильмах и записала около 80 песен.

Родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Еще в детстве занималась классическим балетом и планировала танцевальную карьеру, но из-за травмы вынуждена была изменить планы. В модельный бизнес попала подростком: в 15 лет появилась на обложке журнала Elle, что открывало путь в кино.

Мировую славу ей принесла роль в фильме "И Бог создал женщину" (1956) режиссера Роже Вадима. Другие известные работы актрисы - драмы "Истина" и "Презрение". Бардо сотрудничала с ведущими режиссерами и актерами своего времени, параллельно развивая музыкальную карьеру в сотрудничестве с Сержем Генсбуром.

В октябре 2025 года актрису госпитализировали из-за ухудшения здоровья, а в ноябре она снова находилась в клинике Сен-Жан в Тулоне. Ранее в соцсетях появлялись фейковые сообщения о ее смерти, которые Бриджит лично опровергла в декабре.