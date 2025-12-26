Помер зірка серіалу "Друзі" Пет Фінн: йому було 60 років

Помер відомий американський актор, зірка популярних серіалів Пет Фінн. Виконавець ролей у серіалах "Друзі", "Сайнфелд" та "Буває й гірше" пішов з життя у віці 60 років у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост на його сторінці в Instagram .

Причина смерті та останні роки життя Пета Фінна

Згідно з офіційною заявою родини, Фінн з 2022 року проходив лікування від онкологічного захворювання. Попри важку хворобу, актор намагався жити повноцінно.

"Пет ніколи не зустрічав незнайомців - лише друзів, яких він ще не встиг пізнати. Він прожив своє життя на повну - з радістю та надзвичайною енергією", - зазначили рідні актора.

Творчий шлях: від "Друзів" до "Буває й гірше"

Кар'єра Фінна на телебаченні розпочалася у 1995 році. Глядачам він запам'ятався завдяки появі у найкультовіших ситкомах кінця 90-х та початку 2000-х. Серед них "Друзі" (Friends), де актор з'явився як доктор Роджер, партнер Моніки Геллер.

Пет Фінн у серіалі "Друзі" (фото: Getty Images)

Також він був зіркою серіалу "Сайнфелд" (Seinfeld), зігравши роль Джо Майо - господаря вечірок, який любив давати своїм гостям обтяжливі доручення, та "Буває й гірше" (The Middle), де він втілив на екрані Білла Норвуда - сусіда родини Геків.

Окрім цього, Фінн знімався у таких популярних телепроєктах, як "Марвін Марвін" (Marvin Marvin), "Шоу 70-х" (That '70s Show), "Король Квінса" (King of Queens) та у фільмах "Як усе заплутано" (It's Complicated), "Я тебе кохаю, Бет Купер" (I Love You, Beth Cooper) та інших.

Фінну серіалі "Марвін Марвін" (фото: Kinorium)

Фінн був не лише талановитим коміком та майстром імпровізації, а й викладачем. Він працював ад'юнкт-професором в Університеті Колорадо та був частиною комедійної трупи Beer Shark Mice. Колеги та студенти згадують його як неймовірно добру, позитивну та щиру людину.

У актора залишилися дружина Донна, троє дітей, батьки та брати з сестрами.