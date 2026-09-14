Помер під час Рош га-Шана: в Умані знайшли тіло єврея з Британії

В Умані знайшли тіло мертвого єврея

12 вересня близько 12:00 до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вулиці Коцюбинського. Його знайшли у лісосмузі навпроти одного з будинків.

Поліцейські встановили особу померлого, який проживав у Лондоні та 10 серпня в'їхав на територію України.

Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявили, кажуть правоохоронці. За фактом смерті чоловіка відкрили справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановили коло осіб, з якими чоловік спілкувався під час перебування в Умані. За словами знайомих, він не мав постійного місця проживання, мінімізував контакти з оточенням та більшість часу проводив наодинці", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що чоловік неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися

The Jerusalem Post пише, що померлий чоловік - британський єврей, батько сімох дітей.

Проте у виданні зазначили, що на тілі виявлені слідми насильства, хоча обставини його смерті залишаються незрозумілими.