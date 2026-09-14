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Помер під час Рош га-Шана: в Умані знайшли тіло єврея з Британії

19:51 14.09.2026 Пн
2 хв
Поліція відкрила кримінальне провадження
aimg Олена Бджола
Фото: Розслідування загибелі громадянина Британії на місці події в Умані (israelrescue.org)

Тіло 44-річного громадянина Британії єврейського походження знайшли у лісосмузі Умані. Він прибув до міста на святкування Рош га-Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Черкаської області та The Jerusalem Post.

В Умані знайшли тіло мертвого єврея

12 вересня близько 12:00 до Уманського районного управління поліції надійшло повідомлення про виявлення тіла чоловіка на вулиці Коцюбинського. Його знайшли у лісосмузі навпроти одного з будинків.

Поліцейські встановили особу померлого, який проживав у Лондоні та 10 серпня в'їхав на територію України.

Зовнішніх ознак насильницької смерті на тілі не виявили, кажуть правоохоронці. За фактом смерті чоловіка відкрили справу за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

"Правоохоронці встановили коло осіб, з якими чоловік спілкувався під час перебування в Умані. За словами знайомих, він не мав постійного місця проживання, мінімізував контакти з оточенням та більшість часу проводив наодинці", - йдеться у повідомленні.

Також відомо, що чоловік неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися

The Jerusalem Post пише, що померлий чоловік - британський єврей, батько сімох дітей.

Проте у виданні зазначили, що на тілі виявлені слідми насильства, хоча обставини його смерті залишаються незрозумілими.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку вересня в Україну вже прибули 17 тисяч паломників-хасидів, попри загрозу російських обстрілів. Основний потік людей прямує через пункти пропуску, суміжні з Молдовою, зокрема через "Старокозаче".

Також повідомлялося, що Державний департамент США рекомендував громадянам своєї країни у цьому році не їздити до Умані на паломництво до могили Ребе Нахмана під час Рош-га Шана.

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УманьРош ха-Шана