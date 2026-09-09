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До України вже прибули тисячі хасидів, - ДПСУ

14:28 09.09.2026 Ср
2 хв
Коли починається одне з головних свят, яке хасиди планують зустрічати в Умані?
aimg Олена Чупровська
До України вже прибули тисячі хасидів, - ДПСУ Фото: хасиди в Україні (РБК-Україна)
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В Україну вже прибули 17 тисяч паломників-хасидів, попри загрозу російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері Ранок.LIVE.

Наразі основний потік людей прямує через пункти пропуску, суміжні з Молдовою, зокрема через "Старокозаче", який сьогодні був атакований РФ.

Скільки хасидів перетинає кордон щодня

Пік прибуття організованих груп припав на останні кілька діб. За лічені дні до початку Рош га-Шана прикордонники фіксують стрімке зростання потоку - від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу.

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана - це юдейський новий рік, одне з головних свят в іудаїзмі. У 2026 році воно розпочнеться увечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня.

Щороку напередодні свята тисячі хасидів з різних країн світу вирушають до Умані, щоб відвідати могилу цадика Нахмана. Паломництво до цього місця триває вже понад два століття.

Тим часом до Умані вже прибули поліцейські з Ізраїлю, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва.

Іноземні правоохоронці разом із рятувальниками ДСНС та Нацгвардією патрулюватимуть місто до завершення свята.

Нагадаємо, посольство США закликало своїх громадян відмовитися від поїздки до Умані через ризик обстрілів та брак бомбосховищ у місті.

Дипломати також нагадали про комендантську годину та обмеження пересування, які діють у регіоні під час воєнного стану.

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