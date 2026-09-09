До України вже прибули тисячі хасидів, - ДПСУ

В Україну вже прибули 17 тисяч паломників-хасидів, попри загрозу російських обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в етері Ранок.LIVE .

Наразі основний потік людей прямує через пункти пропуску, суміжні з Молдовою, зокрема через "Старокозаче", який сьогодні був атакований РФ.

Скільки хасидів перетинає кордон щодня

Пік прибуття організованих груп припав на останні кілька діб. За лічені дні до початку Рош га-Шана прикордонники фіксують стрімке зростання потоку - від кількох сотень до майже 8 тисяч іноземців за добу.

Що таке Рош га-Шана

Рош га-Шана - це юдейський новий рік, одне з головних свят в іудаїзмі. У 2026 році воно розпочнеться увечері 11 вересня і триватиме до вечора 13 вересня.

Щороку напередодні свята тисячі хасидів з різних країн світу вирушають до Умані, щоб відвідати могилу цадика Нахмана. Паломництво до цього місця триває вже понад два століття.

Тим часом до Умані вже прибули поліцейські з Ізраїлю, які спільно з українськими колегами охоронятимуть район паломництва.