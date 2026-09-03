США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана
Державний департамент США рекомендує громадянам своєї країни у цьому році не їздити до Умані. У вересні там пройде щорічне паломництво до могили Ребе Нахмана під час Рош-га Шана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства США в Україні.
США закликають не їздити в Умань
У посольстві попереджають, що з початку війни російські авіаудари завдали ударів по цивільних будівлях та критично важливій інфраструктурі по всій Україні. Це ж було і в Умані, навіть у місцях релігійного поклоніння.
Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всіх очікуваних мандрівників на паломництво, кажуть дипломати.
Крім того, в Україні залишається воєнний стан з комендантською годиною та обмеженнями пересування, які також вплинуть на паломників до Умані.
Якщо особи вирішать поїхати до України всупереч рекомендаціям уряду США, то їм надається низка рекомендацій:
- Комендантська година в Умані діє з 12:00 до 4:00.
- Зброя та феєрверки заборонені.
- До заборонених речовин в Україні належать кілька, які легально доступні в США.
- Знайте місцезнаходження найближчого укриття або захищеного місця. У разі повітряної тривоги негайно шукайте укриття.
- Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади.
Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться увечері у п’ятницю, 11 вересня, і завершиться увечері в неділю, 13 вересня.
Раніше РБК-Україна писало, що незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.
Також повідомлялося, що МЗС звернулося до хасидів, які прямують до Умані на святкування Рош га-Шана, і попередило про воєнні ризики. Повної безпеки іноземним паломникам в Україні гарантувати не можуть.