США закликали своїх громадян не їхати до Умані на Рош га-Шана

Державний департамент США рекомендує громадянам своєї країни у цьому році не їздити до Умані. У вересні там пройде щорічне паломництво до могили Ребе Нахмана під час Рош-га Шана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Посольства США в Україні.

США закликають не їздити в Умань

У посольстві попереджають, що з початку війни російські авіаудари завдали ударів по цивільних будівлях та критично важливій інфраструктурі по всій Україні. Це ж було і в Умані, навіть у місцях релігійного поклоніння.

Місцева влада повідомила, що в Умані недостатньо бомбосховищ, щоб розмістити всіх очікуваних мандрівників на паломництво, кажуть дипломати.

Крім того, в Україні залишається воєнний стан з комендантською годиною та обмеженнями пересування, які також вплинуть на паломників до Умані.

Якщо особи вирішать поїхати до України всупереч рекомендаціям уряду США, то їм надається низка рекомендацій:

Комендантська година в Умані діє з 12:00 до 4:00.

Зброя та феєрверки заборонені.

До заборонених речовин в Україні належать кілька, які легально доступні в США.

Знайте місцезнаходження найближчого укриття або захищеного місця. У разі повітряної тривоги негайно шукайте укриття.

Дотримуйтесь інструкцій місцевої влади.

Рош га-Шана у 2026 році розпочнеться увечері у п’ятницю, 11 вересня, і завершиться увечері в неділю, 13 вересня.

Раніше РБК-Україна писало, що незабаром в Умані запровадять особливий режим в'їзду, виїзду та пересування - через проведення юдейського свята Рош га-Шана. У мікрорайоні паломництва діятиме також низка важливих заборон.