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Умер во время Рош га-Шана: в Умани нашли тело еврея из Британии

19:51 14.09.2026 Пн
2 мин
Полиция открыла уголовное производство
aimg Елена Бджола
Фото: Расследование гибели гражданина Британии на месте происшествия в Умани (israelrescue.org)

Тело 44-летнего гражданина Британии еврейского происхождения обнаружили в лесополосе Умани. Он прибыл в город на празднование Рош га-Шана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление полиции Черкасской области и The Jerusalem Post.

В Умани нашли тело мертвого еврея

12 сентября около 12:00 в Уманское районное управление полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины на улице Коцюбинского. Его нашли в лесополосе напротив одного из домов.

Полицейские установили личность умершего, проживавшего в Лондоне и 10 августа въехавшего на территорию Украины.

Внешние признаки насильственной смерти на теле не обнаружили, говорят правоохранители. По факту смерти мужчины было открыто дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

"Правоохранители установили круг лиц, с которыми мужчина общался во время пребывания в Умани. По словам знакомых, он не имел постоянного места жительства, минимизировал контакты с окружающими и большинство времени проводил наедине", - говорится в сообщении.

Также известно, что мужчина неоднократно приходил к этой лесополосе, чтобы помолиться.

The Jerusalem Post пишет, что умерший мужчина - британский еврей, отец семерых детей.

Однако в издании отметили, что на теле обнаружены следы насилия, хотя обстоятельства его смерти остаются непонятными.

Ранее РБК-Украина писало, что в начале сентября в Украину уже прибыли 17 тысяч паломников-хасидов, несмотря на угрозу российских обстрелов. Основной поток людей следует через пункты пропуска, смежные с Молдовой, в частности через "Старокозачее".

Также сообщалось, что Государственный департамент США рекомендовал гражданам своей страны в этом году не ездить в Умань на паломничество к могиле Ребе Нахмана во время Рош-га Шана.

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