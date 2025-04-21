Помер народний депутат Володимир Мороз

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу передчасної смерті народного депутата України IX скликання Володимира Мороза", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про Володимира Мороза

Володимир Мороз був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Володимир Мороз, згідно з інформацією з відкритих джерел, народився у Кураховому та свого часу працював на Курахівській ГРЕС та виконував обов'язки голови Мар'їнської райдержадміністрації.

У 2019 році пройшов у Раду в якості кандидата від партії "Опозиційна платформа -"За життя".

У 2020 році став одним із ініціаторів подання до Конституційного суду щодо відповідності Конституції низки положень антикорупційного законодавства, завдяки рішенню суду відповідальність за недостовірне декларування та саме електронне декларування було скасовано.