Помер батько екс-прем'єра Гройсмана

Вчора, 6 січня на 78-му році життя помер Борис Ісаакович Гройсман, батько колишнього мера Вінниці та екс-прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на екс-депутата Вінницької міської ради Романа Аксельрод а.

"Мій Батько, мій друг, дякую тобі за все. Люблю тебе, спочивай з миром. Світла пам’ять, мій рідний", - повідомив Володимир Гройсман на сторінці Facebook.

Фото: зі сторінки Facebook Володимира Гройсмана

"Вчора я втратив двох своїх близьких друзів знаного в Вінниці депутата міської ради багатьох скликань, мецената, успішного підприємця Гройсмана Бориса Ісааковича та колишнього керівника УМВС України у Вінницькій області, генерал-майора, доктора наук з державного управління, одного з керманичів державного університету "Житомирська політехніка" Ноніка Валерія Вікторовича" - написав Роман Аксельрод.

Біографія та кар'єра

Борис Гройсман народився 22 серпня 1946 року в Вінниці. Трудову діяльність розпочав ще в 1962 році, працюючи токарем на Вінницькому агрегатному заводі.

Протягом своєї кар'єри обіймав посади на різних підприємствах міста, що дозволило йому здобути значний досвід у сфері управління та підприємництва. У 1990 році він став головою кооперативу "Школяр", а в 1994 році заснував приватне підприємство "Юність", яке стало одним з провідних бізнесів у Вінниці. Він залишався генеральним директором компанії до кінця свого життя.

Політична діяльність

З 2002 по 2020 роки Борис Гройсман був депутатом Вінницької міської ради, працюючи в кількох скликаннях. Він активно долучався до розв'язання важливих питань розвитку міста.

У 2002-2006 роках він був депутатом по округу №30, у 2010-2015 роках - депутатом 6-го скликання по округу №13, а з 2015 по 2020 рік - депутатом 7-го скликання.