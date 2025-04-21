Умер народный депутат Владимир Мороз

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти народного депутата Украины IX созыва Владимира Мороза", - говорится в сообщении Верховной Рады.

Что известно о Владимире Морозе

Владимир Мороз был главой подкомитета по вопросам электроэнергетики и транспортировки электроэнергии комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Владимир Мороз, согласно информации из открытых источников, родился в Курахово и в свое время работал на Кураховской ГРЭС и исполнял обязанности главы Марьинской райгосадминистрации.

В 2019 году прошел в Раду в качестве кандидата от партии "Оппозиционная платформа - "За жизнь".

В 2020 году стал одним из инициаторов представления в Конституционный суд о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства, благодаря решению суда ответственность за недостоверное декларирование и само электронное декларирование было отменено.

В Раде остается наименьшее количество парламентариев за всю историю

Владимир Мороз входил в группу "Восстановление Украины" и его мандат будет оставаться свободным до следующего созыва.

"В парламенте остается 400 человек. Наименьшее количество за историю", - отметил народный депутат Ярослав Железняк.