Помер народний депутат Сергій Швець

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики, до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - написав Арахамія.

Сергій Швець

Швець народився 13 червня 1976 року у місті Черкаси.

Освіта

Свого часу закінчив Черкаську загальноосвітню школу №28.

Вищу освіту здобув на факультеті гуманітарних і суспільних наук Національного університету "Києво-Могилянська академія". Також навчався на факультеті міжнародних економічних відносин у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Кар'єра

Журналістську кар’єру розпочав у 19 років, працюючи у новинній програмі "Вікна".

У 1997-му виступав автором і ведучим окремих рубрик у телепроєктах "Бомба" та "Сніданок з 1+1" на телеканалі "1+1".

У період з 1998 по 2000 рік працював спеціальним кореспондентом програми "Вікна" на телеканалі СТБ.

З 2000 до 2004 року був спеціальним кореспондентом програм "День сьомий", "Свобода слова" та "Факти" на телеканалі ICTV.

З 2004 по 2009-й був ведучим програм "ТСН-Варта" і "Сніданок з 1+1", а також кореспондентом новинного проєкту "ТСН".

Діяльність у політиці

У 2019-му Швець був обраний народним депутатом України IX скликання. У виборах брав участь як безпартійний кандидат від партії "Слуга народу".

У Верховній Раді став секретарем Комітету з питань свободи слова, а також очолив підкомітет з питань захисту прав і свобод журналістів та працівників медіа.