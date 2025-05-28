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Умер народный депутат Сергей Швец

Фото: Сергей Швец, народный депутат Украины (facebook.com/sluganarodu.shvets.214)
Автор: Сергей Пышкин

После длительной борьбы с тяжелой болезнью из жизни ушел народный депутат ІХ-го созыва Сергей Швец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы фракции "Слуга Народа" в Верховной Раде Давида Арахамии.

"Сергей Швец достойно прошел свой профессиональный путь - от журналистики, до работы в Верховной Раде Украины. Мы запомним его честным, порядочным, принципиальным человеком. Вечная память", - написал Арахамия.

Сергей Швец

Швец родился 13 июня 1976 года в городе Черкассы.

Образование

В свое время окончил Черкасскую общеобразовательную школу №28.

Высшее образование получил на факультете гуманитарных и общественных наук Национального университета "Киево-Могилянская академия". Также учился на факультете международных экономических отношений в Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

Карьера

Журналистскую карьеру начал в 19 лет, работая в новостной программе "Окна".

В 1997-м выступал автором и ведущим отдельных рубрик в телепроектах "Бомба" и "Завтрак с 1+1" на телеканале "1+1".

В период с 1998 по 2000 год работал специальным корреспондентом программы "Окна" на телеканале СТБ.

С 2000 по 2004 год был специальным корреспондентом программ "День седьмой", "Свобода слова" и "Факты" на телеканале ICTV.

С 2004 по 2009-й был ведущим программ "ТСН-Варта" и "Завтрак с 1+1", а также корреспондентом новостного проекта "ТСН".

Деятельность в политике

В 2019-м Швец был избран народным депутатом Украины IX созыва. В выборах участвовал как беспартийный кандидат от партии "Слуга народа".

В Верховной Раде стал секретарем Комитета по вопросам свободы слова, а также возглавил подкомитет по вопросам защиты прав и свобод журналистов и работников медиа.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 26 мая из жизни ушел народный депутат Украины I, V и VI созывов Юрий Гнаткевич.

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