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Помер колишній нардеп Євген Шаго

13:11 14.08.2026 Пт
1 хв
Він роками працював у Кабміні та очолював одну з великих енергетичних корпорацій країни
aimg Олена Чупровська
Фото: екснардеп Євген Шаго (rada.gov.ua)

В Україні помер народний депутат України V та VI скликань Євген Шаго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.

Хто такий Євген Шаго

Політик тривалий час займався державною та громадською діяльністю. Він встиг попрацювати на кількох високих посадах.

Зокрема, Євген Шаго обіймав посаду першого заступника Міністра Кабінету Міністрів України. Також він очолював правління корпорації "Єдині енергетичні системи України".

Під час роботи у Верховній Раді політик входив до складу двох комітетів:

  • Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу;
  • Комітету з питань екологічної політики.

Крім того, Євген Шаго був секретарем Лічильної комісії Верховної Ради шостого скликання.

Нагадуємо, 16 червня пішов з життя Сергій Осика - нардеп трьох скликань, науковець і колишній віце-прем'єр-міністр.

Він входив до складу Конституційної комісії при Президентові України та готував проект Основного Закону до історичного голосування в парламенті.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 червня помер Олександр Рябека - нардеп V та VI скликань, науковець і правозахисник.

У Раді він очолював підкомітет з питань антикорупційної політики, а також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

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