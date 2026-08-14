Помер колишній нардеп Євген Шаго

Він входив до складу Конституційної комісії при Президентові України та готував проект Основного Закону до історичного голосування в парламенті.

Як повідомляло РБК-Україна, 21 червня помер Олександр Рябека - нардеп V та VI скликань, науковець і правозахисник.

У Раді він очолював підкомітет з питань антикорупційної політики, а також брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.