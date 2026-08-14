Умер бывший нардеп Евгений Шаго

Он входил в состав Конституционной комиссии при Президенте Украины и готовил проект Основного Закона к историческому голосованию в парламенте.

Как сообщало РБК-Украина, 21 июня скончался Александр Рябека - нардеп V и VI созывов, ученый и правозащитник.

В Раде он возглавлял подкомитет по антикоррупционной политике, а также принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.