Умер бывший нардеп Евгений Шаго

В Украине скончался народный депутат Украины V и VI созывов Евгений Шаго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Верховную Раду.
Политик долгое время занимался государственной и общественной деятельностью. Он успел поработать на нескольких должностях.
В частности, Евгений Шаго занимал должность первого заместителя Министра Кабинета Министров Украины. Также он возглавлял правление корпорации "Единые энергетические системы Украины".
Во время работы в Верховной Раде политик входил в состав двух комитетов:
Кроме того, Евгений Шаго был секретарем Счетной комиссии Верховной Рады шестого созыва.
Напоминаем, 16 июня ушел из жизни Сергей Осыка - нардеп трех созывов, ученый и бывший вице-премьер-министр.
Он входил в состав Конституционной комиссии при Президенте Украины и готовил проект Основного Закона к историческому голосованию в парламенте.
Как сообщало РБК-Украина, 21 июня скончался Александр Рябека - нардеп V и VI созывов, ученый и правозащитник.
В Раде он возглавлял подкомитет по антикоррупционной политике, а также принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.