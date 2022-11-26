ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Умер глава МИД Беларуси

Новина українською →
Минск, Суббота 26 ноября 2022 15:55
Умер глава МИД Беларуси Фото: Владимир Макей, глава МИД Беларуси (flickr.com)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер в субботу, 26 ноября.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта", об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - рассказал он.

При этом больее детальных подробностей пресс-секретарь не раскрыл.

Обновлено 16:18

Глаз рассказал, что еще вчера, 25 ноября, Макей "обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало трагедии".

Отметим, что Макей занимал должность главы МИД при режиме диктатора Александра Лукашенко с 2012 года. До этого он был главой Администрации президента.

Напомним, ранее Макей обещал, что его страна "не нанесет удар по Украине и выступает против применения любого оружия".

Также мы писали, что Макей начал угрожать странам Запада из-за предложения Украины разместить международных наблюдателей на границе с Беларусью.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь МИД Беларуси Владимир Макей
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины