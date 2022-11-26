Умер глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей умер в субботу, 26 ноября.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Белта ", об этом заявил пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Скоропостижно скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей", - рассказал он.

При этом больее детальных подробностей пресс-секретарь не раскрыл.

Обновлено 16:18

Глаз рассказал, что еще вчера, 25 ноября, Макей "обсуждал рабочие планы на неделю и ничего не предвещало трагедии".

Отметим, что Макей занимал должность главы МИД при режиме диктатора Александра Лукашенко с 2012 года. До этого он был главой Администрации президента.