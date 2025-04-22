Помер екснардеп Микола Жук

"Керівництво Верховної Ради України, народні депутати України, керівництво та працівники Апарату парламенту висловлюють щирі співчуття з приводу смерті після тривалої хвороби народного депутата України VII скликання Миколи Жука", - йдеться в повідомленні Ради.

Більш детальні причини смерті колишнього народного депутата не уточнюються.

Що відомо про Жука

Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Миколаївської області.

З 2006 по 2010 рік був депутатом Миколаївської обласної ради, а також заступником голови миколаївської обласної організації "Партії регіонів".

У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Також він став головою фракції "Партія регіонів" у Миколаївській облраді.

У 2012 році його обрали народним депутатом від "Партії регіонів" за одномандатним мажоритарним виборчим округом №129 (Миколаївська область). Він набрав 48,04% голосів виборців.

Нардепом він був до 27 листопада 2014 року.