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Умер экс-нардеп Николай Жук

Фото: Николай Жук, нардеп (nikvesti.com)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат VII созыва Верховной Рады Николай Жук умер из-за тяжелой болезни. Ему было 45 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал украинского парламента.

"Руководство Верховной Рады Украины, народные депутаты Украины, руководство и работники Аппарата парламента выражают искренние соболезнования по поводу смерти после продолжительной болезни народного депутата Украины VII созыва Николая Жука", - сказано в сообщении Рады. 

Более детальные причины смерти бывшего народного депутата не уточняются. 

Что известно о Жуке

Николай Жук родился 26 ноября 1979 года в селе Лепетиха Николаевской области. 

С 2006 по 2010 год был депутатом Николаевского областного совета, а также заместителем главы николаевской областной организации "Партии регионов". 

В 2010 году его избрали депутатом Николаевского областного совета от округа №7 (Березнеговатский район). Также он стал главой фракции "Партия регионов" в Николаевском облсовете. 

В 2012 году его избрали народным депутатом от "Партии регионов" по одномандатному мажоритарному избирательному округу №129 (Николаевская область). Он набрал 48,04% голосов избирателей.

Нардепом он был до 27 ноября 2014 года. 

К слову, вчера, 21 апреля, умер народный депутат Владимир Мороз.

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