Помер екс-держсекретар США Генрі Кісінджер

Коротка біографія та факти про політика

Хайнц Альфред Кісінджер народився у німецькому місті Фюрт 27 травня 1923 року. Будучи ортодоксальним євреєм, він переслідувався з боку нацистів. У 1938 році його сім'я втекла з Німеччини до Нью-Йорка, де він став громадянином США в 1943 році.

Під час Другої світової війни Кісінджер боровся у складі 84-ї піхотної дивізії армії США. Він служив перекладачем у розвідці та допомагав затримувати нацистів. За свої заслуги він був удостоєний Бронзової зірки.

Генрі Кісінджер зіграв важливу роль у багатьох знакових подіях 1970-х років, які змінили хід світової історії. Він брав участь у переговорах щодо припинення війни у В'єтнамі, нормалізації відносин між США та Китаєм, обмеження ядерної зброї та покращення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Після виходу з державної служби у 1977 році Кісінджер продовжував підтримувати стосунки з Джорджем Бушем-старшим. Коли Буш став президентом, він запропонував Кісінджеру очолити комісію з розслідування терактів 11 вересня, але Кісінджер відмовився, оскільки не хотів розкривати інформацію про своїх клієнтів консалтингового бізнесу.