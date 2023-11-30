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Скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер

Четверг 30 ноября 2023 03:52
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Скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер Фото: экс-госсекретарь США Генри Киссинджер (wikimedia.org)
Автор: Владислав Прийменко

Скончался экс-госсекретарь США Генри Киссинджер. Политику было 100 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный сайт Генри Киссинджера и Reuters.

Краткая биография и факты о политике

Хайнц Альфред Киссинджер родился в немецком городе Фюрт 27 мая 1923 года. Будучи ортодоксальным евреем, он подвергался преследованиям со стороны нацистов. В 1938 году его семья бежала из Германии в Нью-Йорк, где он стал гражданином США в 1943 году.

Во время Второй мировой войны Киссинджер сражался в составе 84-й пехотной дивизии армии США. Он служил переводчиком в разведке и помогал задерживать нацистов. За свои заслуги он был удостоен Бронзовой звезды.

Генри Киссинджер сыграл важную роль во многих знаковых событиях 1970-х годов, которые изменили ход мировой истории. Он участвовал в переговорах по прекращению войны во Вьетнаме, нормализации отношений между США и Китаем, ограничению ядерного оружия и улучшению отношений между Израилем и арабскими странами.

После ухода из государственной службы в 1977 году Киссинджер продолжал поддерживать отношения с Джорджем Бушем-старшим. Когда Буш стал президентом, он предложил Киссинджеру возглавить комиссию по расследованию терактов 11 сентября, но Киссинджер отказался, поскольку не хотел раскрывать информацию о своих клиентах консалтингового бизнеса.

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