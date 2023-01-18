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Зеленський не бачить місця Росії у світі: воно серед терористів

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Середа 18 січня 2023 18:55
Зеленський не бачить місця Росії у світі: воно серед терористів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вже обрала собі місце у світі серед терористів. Тепер Кремль більше не впливає на розвиток своєї країни, історії та культури.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Навіть не знаю де це місце. Мені здається, що місце серед терористів Росія собі вже обрала, і сьогодні це вже не залежить від керівництва. Я вважаю, їх керівництво більше не впливає на розвиток РФ, історії та культури", - заявив Зеленський.

За словами президента, відтепер усе залежить від міцності України, підтримки міжнародних партнерів й безпосередньо російського суспільства, яке повинно відкрити очі, аби побачити своє майбутнє, після чого визнати помилки, відступити, поважати статус ООН й суверенітет нашої країни.

Також Зеленський привітав підтримку колишнього держсекретаря США Генрі Кіссінджер щодо вступу України до НАТО.

"Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, щоб відомі люди визнавали велику помилку саме Путіна (Володимир Путін, російський диктатор, - ред.) і визнавали, що це агресія саме Росії. І щоб вони політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію", - заявив президент.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Зеленський також прокоментував авіакатастрофу у Броварах. За його словами, усе що відбулось, є результатом війни.

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