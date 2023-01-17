Кардинально перевзувся. Кіссінджер зробив неочікувану заяву про Україну і НАТО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Генрі Кіссінджера на Всесвітньому економічному форумі у Давосі 17 січня.

Як зазначає The Post, при цьому Кіссінджер уточнив, що це буде "доцільним" після того, як буде забезпечено мир. Виступаючи у Давосі, 99-річний політик зауважив, що хоча він був проти приєднання України до НАТО до повномасштабного вторгнення Росії, тепер це бажаний результат.

"До цієї війни я був проти членства України в НАТО, тому що боявся, що це почне саме той процес, який ми спостерігаємо зараз. Але зараз ідея нейтральної України в цих умовах уже не має сенсу", - сказав він.

Кіссінджер нагадав, що український нейтралітет був ключовою вимогою Росії під час переговорів, які відбулися в березні 2022 року.

"Проєкт із 15 пунктів передбачав відмову Києва від своїх амбіцій щодо приєднання до НАТО та згоду не розміщувати іноземні військові бази чи зброю в обмін на захист від таких союзників, як США, Великобританія і Туреччина. Переговори зірвалися, незабаром позиції обох сторін загострилися. Тепер Кремль каже, що Київ повинен визнати анексію Москвою чотирьох південних і східних регіонів України. Тим часом Київ вимагає, щоб кожен російський солдат залишив його територію, включаючи Крим, який Росія анексувала в 2014 році. Київ подав заявку на вступ до НАТО після того, як Москва оголосила про наступні анексії у вересні", - уточнює The Post.

Те, що ця пропозиція надійшла від колишнього держсекретаря США, який виступав як затятий критик вступу України до НАТО, має велике значення, наголошує видання.

"У вересні він заявив Раді з міжнародних відносин, що такий крок був би "нерозумним", оскільки він призведе до подальшої ескалації конфлікту. Минулого місяця він закликав до припинення вогню, за яким Росія відійде до лінії фронту, демаркованої до лютневого вторгнення, але Крим буде предметом "переговорів". Він натякнув на членство України в НАТО, сказавши, що ці обидва мають бути "пов’язані", але його сьогоднішні коментарі були найбільш відвертими", - констатує The Post.

Наприкінці свого виступу Кіссінджер наголосив, що це має бути гарантовано НАТО в будь-яких формах, які НАТО може розвивати, але він вважає, що членство України в НАТО було б відповідним результатом.