Головна » Життя » Суспільство

Помер директор видавництва "Саміт-Книга" країни" Ігор Степурін: що відомо

Вівторок 11 листопада 2025 17:04
Фото: Помер видавець Ігор Степурін (facebook.com/igor stepurin)
Автор: Тетяна Веремєєва

Пішов із життя український видавець, директор "Саміт-Книга" та співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна" Ігор Степурін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колег Степуріна.

"Не віриться, але правда... Відійшов у засвіти відомий культурний діяч, видавець багатьох колег з Національної спілки письменників України Ігор Миколайович Степурін... Він багато зробив для нашої культури і ще так багато міг би зробити, але в серці дуже багатьох - залишиться назавжди... ", - зазначає на своїй сторінці у Facebook український письменник Дмитро Чистяк.

Згадують про видавця і в Українській бібліотечній асоціації.

"Усе своє життя Ігор присвятив тому, щоб автори й книжки знаходили своїх читачів, щоб нові й сучасні книжки були у бібліотеках. Сповнений ідей та оптимізму, Ігор надихав багатьох на втілення мрій у життя. З теплотою та вдячністю будемо згадувати наші зустрічі та спільні проєкти", - йдеться у дописі.

Відомо, що останні місяці він боровся з важкою хворобою, але до останнього продовжував працювати над видавничими проєктами.

Ігор Степурін очолював ревізійну комісію Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, був засновником Книжкового клубу Верховної Ради України, а також керував державним видавництвом "Мистецтво".

У Держкомтелерадіо висловили співчуття рідним і колегам, назвавши його одним із найкращих фахівців видавничої галузі.

Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада о 12:00 у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології (проспект Берестейський, 119/121, корпус 5).

Надаємо, у США помер український та американський поет, прозаїк і перекладач Юрій Тарнавський. Він був одним із засновників Нью-Йоркської групи, працював у компанії IBM над штучним інтелектом, а пізніше викладав українську літературу в Колумбійському університеті.

РБК-Україна також розповідало, що у Києві на 90-му році життя помер український поет і публіцист Віталій Коротич - колишній редактор журналу "Огонек" і депутат Верховної Ради СРСР. Його постать залишається суперечливою: з одного боку, він сприяв свободі слова під час перебудови, з іншого - мав зв’язки з радянською системою, співпрацював із КДБ і підтримував політику Росії.

