Помер директор видавництва "Саміт-Книга" країни" Ігор Степурін: що відомо
Пішов із життя український видавець, директор "Саміт-Книга" та співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна" Ігор Степурін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колег Степуріна.
"Не віриться, але правда... Відійшов у засвіти відомий культурний діяч, видавець багатьох колег з Національної спілки письменників України Ігор Миколайович Степурін... Він багато зробив для нашої культури і ще так багато міг би зробити, але в серці дуже багатьох - залишиться назавжди... ", - зазначає на своїй сторінці у Facebook український письменник Дмитро Чистяк.
Згадують про видавця і в Українській бібліотечній асоціації.
"Усе своє життя Ігор присвятив тому, щоб автори й книжки знаходили своїх читачів, щоб нові й сучасні книжки були у бібліотеках. Сповнений ідей та оптимізму, Ігор надихав багатьох на втілення мрій у життя. З теплотою та вдячністю будемо згадувати наші зустрічі та спільні проєкти", - йдеться у дописі.
Відомо, що останні місяці він боровся з важкою хворобою, але до останнього продовжував працювати над видавничими проєктами.
Ігор Степурін очолював ревізійну комісію Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів, був засновником Книжкового клубу Верховної Ради України, а також керував державним видавництвом "Мистецтво".
У Держкомтелерадіо висловили співчуття рідним і колегам, назвавши його одним із найкращих фахівців видавничої галузі.
Прощання з Ігорем Степуріним відбудеться 12 листопада о 12:00 у ритуальному залі Національного наукового центру радіаційної медицини, гематології та онкології (проспект Берестейський, 119/121, корпус 5).
