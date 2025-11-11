Умер директор издательства "Саммит-Книга" Игорь Степурин: что известно
Ушел из жизни украинский издатель, директор "Саммит-Книга" и соучредитель благотворительного фонда "Библиотечная страна" Игорь Степурин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коллег Степурина.
"Не верится, но правда... Отошел в мир иной известный культурный деятель, издатель многих коллег с Национального союза писателей Украины Игорь Николаевич Степурин... Он много сделал для нашей культуры и еще так много мог бы сделать, но в сердце очень многих - останется навсегда...", - отмечает на своей странице в Facebook украинский писатель Дмитрий Чистяк.
Вспоминают об издателе и в Украинской библиотечной ассоциации.
"Всю свою жизнь Игорь посвятил тому, чтобы авторы и книги находили своих читателей, чтобы новые и современные книги были в библиотеках. Полный идей и оптимизма, Игорь вдохновлял многих на воплощение мечты в жизнь. С теплотой и благодарностью будем вспоминать наши встречи и совместные проекты", - говорится в заметке.
Известно, что последние месяцы он боролся с тяжелой болезнью, но до последнего продолжал работать над издательскими проектами.
Игорь Степурин возглавлял ревизионную комиссию Украинской ассоциации издателей и книгораспространителей, был основателем Книжного клуба Верховной Рады Украины, а также руководил государственным издательством "Искусство".
В Госкомтелерадио выразили соболезнования родным и коллегам, назвав его одним из лучших специалистов издательской отрасли.
Прощание с Игорем Степуриным состоится 12 ноября в 12:00 в ритуальном зале Национального научного центра радиационной медицины, гематологии и онкологии (проспект Берестейский, 119/121, корпус 5).
Предоставляем, в США умер украинский и американский поэт, прозаик и переводчик Юрий Тарнавский. Он был одним из основателей Нью-Йоркской группы, работал в компании IBM над искусственным интеллектом, а позже преподавал украинскую литературу в Колумбийском университете.
РБК-Украина также рассказывало, что в Киеве на 90-м году жизни умер украинский поэт и публицист Виталий Коротич - бывший редактор журнала "Огонек" и депутат Верховного Совета СССР. Его фигура остается противоречивой: с одной стороны, он способствовал свободе слова во время перестройки, с другой - имел связи с советской системой, сотрудничал с КГБ и поддерживал политику России.